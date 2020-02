Québécoise en quarantaine en Chine: «Tout le monde est en santé»

Du soulagement et de la joie, c’est ce que ressent Myriam Larouche depuis qu’elle est de retour au pays. L’étudiante était coincée en Chine en raison du coronavirus.

• À lire aussi: 900 morts en Chine, 40 000 personnes contaminées

• À lire aussi: Un autre Canadien infecté à bord du paquebot

«Ça fait du bien, c’est un soulagement et une joie partagée par tous. Tout le monde est content que l’on soit de retour sains et saufs», dit la Québécoise avec le sourire aux lèvres même si elle est confinée dans un hôtel sur la base de Trenton en Ontario depuis vendredi.

La jeune femme ainsi que quelque 170 Canadiens qui étaient à Wuhan, foyer de l’épidémie de coronavirus, sont en quarantaine durant 14 jours.

Les ressortissants canadiens ont toutefois le droit de sortir de leur chambre pour prendre l’air. Ils doivent porter un masque et laisser deux mètres entre chaque personne, explique Myriam Larouche.

«On a l’autorisation de sortir à l’extérieur. On en profite le plus possible tant qu’on reste devant l’hôtel», précise la jeune femme.

Myriam Larouche ainsi que les autres Canadiens semblent en forme. «Tout le monde va bien, tout le monde est en santé et il n’y a aucun développement de symptômes», assure-t-elle.

Ayant encore 10 jours de quarantaine devant elle, la Québécoise en profitera pour faire ses devoirs. «Mon université en Chine va commencer les cours en ligne», dit Myriam Larouche.

Le deuxième avion avec à son bord des ressortissants canadiens coincés à Wuhan devrait arriver au pays demain.