Un troisième soir avec Roger Hodgson à Montréal

Roger Hodgson sera en concert n'ont pas deux, mais bien trois soirs consécutifs à la Place des Art, à Montréal, en décembre prochain.

Le célèbre chanteur du groupe rock progressif Supertramp a ajouté le 3 décembre à sa liste de concerts dans la métropole. Il en profitera donc une fois de plus pour souligner les 40 ans d'un album marquant: «Breakfast in America». Outre la pièce-titre, on retrouve sur ce disque des airs bien connus comme ceux de «Give a Little Bit» et «Dreamer».

Les billets pour voir et entendre l'auteur-compositeur-interprète de 69 ans seront mis en vente vendredi, jour de la Saint-Valentin, à compter de 10 h (placedesarts.com). Les moins chers se détailleront 59, 50 $ l'unité. Des forfaits VIP – comprenant une rencontre avec le Britannique et l'accès au test de son du concert – pourront également être achetés.

Après trois soirs passés à Montréal, l'artiste se rendra à Québec, afin de monter sur la scène du Grand Théâtre, le 4 décembre.

Actuellement en tournée mondiale en compagnie de quatre musiciens, Roger Hodgson n'hésite pas à revisiter les nombreux succès de son ancienne formation, mais également des titres proposés en solo.