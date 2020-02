Une mère et six enfants périssent dans un incendie au Mississippi

CLINTON | Une mère et six enfants ont perdu la vie samedi dans un incendie au Mississippi.

Selon les autorités, le feu aurait démarré vers 12h30 dans une maison de campagne à Clinton, en banlieue de la capitale d’État, Jackson.

Seul Jack Presley, le père de famille, qui a essayé de sauver la vie de sa famille, a pu s’en sortir avec des brûlures au second degré et des séquelles liées à l’inhalation de la fumée.

«En fait, il est entré et leur a dit de le suivre, a déclaré au New York Times le chef des pompiers, Jeff Blackledge. Il allait les conduire à l'extérieur et quand il est arrivé à la porte et à l'extérieur, les enfants n'étaient pas avec lui.»

Les autorités pensent que l’origine pourrait être un court-circuit lié à un dysfonctionnement des alarmes incendies.

Ils estiment aussi que les barreaux anticambriolages apposés aux fenêtres auraient pu empêcher les enfants, Landon Brooshire, 15 ans, Lane Presley, 13 ans, Lawson Presley, 12 ans, Grayson Presley, 6 ans, Malcom Presley 4 ans, Felicity Presley, 1 an et leur mère, Brittany Presley, 33 ans, de s’évader de la maison.

Une enquête a été ouverte pour valider ces hypothèses.

Cinq des enfants ont été retrouvés morts, blottis les uns contre les autres sur un lit. La mère et sa seule fille âgée d’un an se trouvaient dans une autre pièce.

Bien que les pompiers ont déjà fait face à des bilans lourds, Jeff Blackledge a exprimé que sa brigade «n’a jamais connu un bilan de cette ampleur dans un feu de maison.»

Une campagne de sociofinancement a été lancée dimanche par des proches de la famille pour recueillir l’argent nécessaire aux funérailles des sept victimes.