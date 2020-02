LOISELLE (née LARIN), Denise



À Montréal, le 24 janvier, à l’âge de 87 ans, est décédée Madame Denise Larin, épouse de feu Claude Loiselle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée, Luc et Lyne, ses huit petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants, ses soeurs Monique, Nicole et Huguette et leurs conjoints, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 15 février dès 13h; une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.