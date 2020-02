Attaque à la machette chez McDonald’s

Un homme armé d’une machette s’en est pris à un autre individu dans un McDonald’s de Pinellas County en Floride, le blessant très gravement.

Devin Lowell Quarterman, 28 ans, a été accusé de tentative de meurtre au premier degré, d’après l’Orlando Sentinel.

Selon la police, le suspect a frappé la victime à plusieurs reprises avec la machette dans le restaurant de la 66 rue, dimanche soir.

Quarterman, et Gerrardo Garcia, qui est toujours dans un état critique, se connaissaient avant l’attaque.

«Ils ont été impliqués dans une querelle qui a mené à l’attaque», croient les enquêteurs au dossier, selon la chaîne WFLA.

L’accusé a été incarcéré à six reprises entre 2013 et 2019 entre autres pour voies de fait graves armées, vols, violence conjugale, désordre et possession de drogue.