SAVARD, Margot (née Davignon)

À Saint-Eustache, le 8 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Marguerite Davignon, épouse de feu Gaëtan Savard.Précédée de ses fils feu Normand et feu Alain, elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Rosaire), Marc (Carole) et Sonya (Pierre), ses neuf petits-enfants et ses douze arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 février de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.