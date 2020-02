Des pièces névralgiques de la structure aérienne du REM

Une entreprise du Centre-du-Québec se cache derrière des pièces névralgiques de la structure aérienne du Réseau express métropolitain.

D'immenses blocs de béton composent les travées de la structure aérienne du REM. Ces pièces que l'on appelle «voussoirs» sont fabriquées à Saint-Eugène-de-Grantham, près de Drummondville.

Elles ont une longueur de 9,3 mètres, une hauteur et une profondeur de 3 mètres et elles pèsent entre 42 et 58 tonnes.

Pour façonner un voussoir, il faut d'abord couper et façonner chaque barre d'acier composant l'armature de la pièce de béton, avant de déposer le tout dans des gabarits.

La cage d'armature est ensuite déplacée dans un moule. «Chaque segment est bétonné contre le segment suivant, de façon à ce qu'on ait un agencement parfait entre les deux segments», a expliqué Sylvain Tremblay, gestionnaire en préfabrication chez NouvLR.

Viennent ensuite la finition et le refroidissement. «Il y a des sauts de températures en continu à partir du bétonnage jusqu'à l'extérieur», a ajouté M. Tremblay.

Une fois fabriquées, les pièces sont entreposées à l'extérieur, jusqu'à leur transport au chantier.

En tout, 200 employés de l'usine Béton préfabriqué du Lac sont mobilisés pour produire 4559 voussoirs, ce qui équivaut à 14,5 kilomètres de structures aériennes; 1400 sont déjà complétés.