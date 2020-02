Deux candidats démocrates annoncent se retirer de la course à la Maison-Blanche

MANCHESTER | Le candidat démocrate Andrew Yang a annoncé mardi, peu après la fermeture des bureaux de vote de la primaire du New Hampshire, où les premiers résultats ne lui donnaient pas plus de 3% des suffrages, qu’il se retirait de la course à la Maison-Blanche.

«Vous savez que je suis un matheux, et il est évident ce soir d’après les chiffres que je ne vais pas gagner cette course», a expliqué à ses partisans l’entrepreneur de 45 ans.

Encore inconnu il y a un an, il était parvenu à rallier à sa campagne une base enthousiaste sur une idée forte: un revenu universel mensuel de 1000$ pour tous les Américains afin de compenser les dégâts de la robotisation.

«Nous avons accompli tellement ensemble», a-t-il déclaré en annonçant son retrait. «Nous avons commencé avec une liste de diffusion tirée de mon compte Gmail, et fini par recevoir [...] le soutien de millions de personnes à travers le pays.»

Seul candidat d’origine asiatique (ses parents sont Taïwanais), il s’était fait remarquer lors des débats télévisés entre candidats par son discours éloquent ponctué d’humour.

«Nous avons attiré l’attention sur les vrais problèmes auxquels sont confrontées nos communautés alors que notre économie est en train d’être transformée sous nos yeux par la technologie et la robotisation», a-t-il encore lancé à ses partisans, une semaine après avoir terminé sixième du premier vote des primaires, dans l’Iowa.

Un autre candidat à l’investiture démocrate pour la présidentielle de novembre a jeté l’éponge mardi soir: le sénateur du Colorado Michael Bennet, dont la campagne était passée beaucoup plus inaperçue.

«Je pense qu’il est justifié pour nous de mettre un terme à la campagne ce soir», a-t-il déclaré devant ses partisans, souhaitant «bonne chance» aux neuf candidats désormais encore en lice.

Michael Bennet plafonnait à 0,1% des suffrages dans le New Hampshire, selon des résultats partiels.