Je sors, Je reste

Cinéma

Les chatouilles

Photo Courtoisie

Ce film réalisé par Andréa Bescond et Éric Métayer est une adaptation de leur pièce Les chatouilles ou la danse de la colère. On y retrouve Odette dont la vie s’est brisée quand le meilleur ami de ses parents a voulu jouer « aux chatouilles » avec elle. Aujourd’hui, danseuse professionnelle, elle décide de parler de ces abus à une psychologue. Odette devra dévoiler la vérité à ses parents qui n’en n’ont jamais eu vent depuis toutes ces années.

Sorti en salle le 7 février

Je sors

Exposition

OUT

Photo Courtoisie

Six artistes, du Québec, de France, de Belgique, du Danemark et des États-Unis, présentent cette exposition qui vise à mettre de l’avant l’art marginal. Quatre de ces artistes ont des incapacités intellectuelles, mais tous créent en ne se fiant qu’à leur intuition. Cela laisse place à de l’art brut à découvrir jusqu’au 7 mars.

Aujourd’hui entre 9h et 17h à la Galerie C.O.A – 6405, boulevard St-Laurent

Lancement

Kora Flamenca – Zal Sissokho

Photo Courtoisie

Oublier toute cette neige qui est tombée le temps d’une soirée avec ce lancement d’album. Le joueur de kora, un instrument de musique à cordes du Mali, Zal Sissokho présente cet opus, intitulé Kora Flamenca, qui mélange le flamenco à la culture mandingue d’Afrique de l’Ouest. Le musicien a été inspiré par un voyage à Séville. Il collabore avec la guitariste flamenca Caroline Planté pour l’album.

Ce soir à 17h à la Sala Rossa – 4848, boulevard St-Laurent

Théâtre

Projet Polytechnique

Photo courtoisie

La compagnie de théâtre La Manufacture donne des cartes blanches à différents artistes. Ce soir c’est la troupe Porte Parole, reconnue pour son théâtre documentaire, qui monte sur scène pour présenter Projet Polytechnique. La pièce amène à réfléchir sur notre rapport avec la tragédie du 6 décembre 1989. Marie-Joanne Boucher et Jean-Marc Dalphond ont écrit l’œuvre et l’interpréteront ce soir et demain.

Ce soir à 19h à la Petite Licorne – 4559, avenue Papineau

Danse

Winterreise

Photo courtoisie

José Navas interprétera, en mouvements, l’œuvre de Franz Schubert, Winterreise. Accompagné sur scène du ténor Jacques-Olivier Chartier et du pianiste Francis Perron, il explora l’hiver et sa beauté. Le spectacle qui allie à merveille musique et danse sera présenté jusqu’au 22 février à Montréal.

Ce soir à 20h à la Cinquième Salle de la Place des Arts – 260, boulevard De Maisonneuve Ouest

Humour

Lise Dion

Photo courtoisie

Celle qui remporté l’Olivier du Spectacle d’humour meilleur vendeur, Lise Dion a ajouté quelques supplémentaires à sa tournée Chu rendue là. La vétérane de l’humour aborde différents thèmes dans ce quatrième spectacle en carrière, tels que les changements de son corps, le système de santé, l’amour et la soixantaine.

Ce soir à 20h au Théâtre Desjardins – 1111, rue Lapierre, Lasalle

Je reste

Télé

Hedy Lamarr : La femme derrière le WiFi

Courtesy Everett Collection

Pour souligner la Journée internationale des femmes et des filles de science, ICI Explora présentera ce soir un documentaire sur Hedy Lamarr, une pionnière dans l’univers de la technologie. La jeune femme, qui avait une vie un peu frivole qui attirait l’attention des médias, avait inventé un système de communications durant la Deuxième Guerre mondiale. Son invention est aujourd’hui utilisée pour sécuriser le WiFi, mais Hedy Lamarr n’a jamais vraiment été reconnue.

Ce soir à 21h sur ICI Explora

Album

Big Inhale – Penny Diving

Photo Courtoisie

Les talents des jumelles Chantal et Kathleen Ambridge s’unissent à ceux de Thomas Augustin, qui s’est fait connaître avec Malajube, pour créer ce groupe. Penny Diving créé un son indie rock qui se mélange à des sonorités dream pop dans ce tout premier album. Pour les curieux, ils lanceront l’album à l’Escogriffe vendredi.

Sorti le 7 février

Livre

Les Optimistes

Photo Courtoisie

Ce deuxième roman de Rebecca Makkai traduit en français raconte l’histoire d’un groupe du quartier Boystown dans les années 1980. Les amis vivent leurs vies comme ils l’entendent et respirent la liberté. Cependant, l’épidémie de sida viendra brouiller leurs liens.

Sorti le 29 janvier