Kim Boutin renonce à la dernière Coupe du monde

La patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin a choisi de ne pas participer à la dernière Coupe du monde de saison, ce week-end à Dordrecht, aux Pays-Bas.

La Québécoise retournera à Montréal afin de se préparer aux Championnats du monde prévus du 13 au 15 mars à Séoul. Au cours de la dernière fin de semaine, elle a notamment remporté la médaille d’or à l’épreuve du 500 mètres à Dresde, en Allemagne.

«Les Championnats du monde courte piste représentent le moment le plus important de notre saison. Donc, j’aurai besoin d'être fin prête à offrir mon meilleur niveau durant cette compétition. Ensemble avec mes entraîneurs et les membres du personnel de soutien, nous avons pris la décision que du repos supplémentaire et un peu plus de temps passé à la maison serait plus utile à ma préparation que de disputer la Coupe du monde aux Pays-Bas», a-t-elle expliqué dans un communiqué, mardi.

En sol néerlandais, la formation de l’unifolié comptera sur Courtney Sarault, qui a décroché trois médailles d'argent et une de bronze dans les distances individuelles cette saison sur le circuit de la Coupe du monde. Alyson Charles, Danaé Blais, Claudia Gagnon et Rikki Doak feront aussi partie du groupe.