La Virginie veut légaliser les relations sexuelles hors mariage

Les amants et amantes de tous acabits devraient bientôt pouvoir s'engager dans des relations sexuelles consensuelles hors mariage en Virginie sans risquer d'écoper d'une amende.

Relique d'un temps où les mœurs étaient plus pudiques, la loi de l'État de la Virginie, aux États-Unis, interdit présentement aux couples de donner libre cours à leurs passions s'ils ne sont pas unis par les liens sacrés du mariage.

Plus précisément, l'article de loi 18.2-344 du Code de la Virginie prévoit que quiconque se livre à la fornication est coupable d'un délit de classe 4 et est passible d'une amende de 250 $ US. Il va cependant de soi que cette règle n'est plus appliquée de nos jours.

«C'est une loi stupide. C'est fou. Personne ne devrait s'attendre à être poursuivi pour cette pratique commune», a déclaré à la chaine Fox News le délégué démocrate Mark Levine, qui a introduit un projet de loi pour envoyer au rancard le règlement dépassé.

La loi sur la fortification avait déjà été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême de la Virginie en 2005, mais était demeurée au sein du Code de l'État.

La Virginie n'est pas le seul État où les amoureux doivent se méfier. L'Idaho et la Caroline du Nord possèdent eux aussi toujours une loi similaire.