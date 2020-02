Le sénateur Carignan se plaint d'un manque de français dans une présentation du rapport Yale

OTTAWA – Le sénateur Claude Carignan se plaint au commissaire fédéral aux langues officielles parce qu’il estime que ses collègues francophones n’ont pas eu accès à la totalité de la présentation d’un important rapport dans leur langue maternelle.

M. Carignan soutient qu’aucun service d’interprétation en simultané n’était offert lors d’une session d’information sur le rapport Yale, un document très attendu qui recommande la voie à suivre pour la réforme des lois canadiennes de la radiodiffusion et des télécommunications.

«Je ne supporte plus ce type de négligence qui s’apparente à un mépris pour les deux langues officielles de notre pays», a pesté le sénateur mardi en demandant au chien de garde des langues officielles de se pencher sur cette affaire.

Selon ses dires, ce sont surtout les francophones qui ont payé le prix de cette absence de traduction simultanée par oreillette, puisque la majorité de la présentation se déroulait en anglais.

M. Carignan n’était pas à la séance d’information qui a été donnée le 4 février par la commissaire anglophone Janet Yale et sa co-auteure francophone Monique Simard. Il tient son information de son employé Jacques Hébert, qui a assisté à «la grande majorité» de la présentation.

Les commissaires présentaient alors le rapport qui presse notamment le gouvernement Trudeau de mettre au pas les géants du web et d’imposer à Radio-Canada qu’elle élimine toute publicité de ses plateformes d’ici cinq ans.

«C’est un peu frustrant qu’un anglophone ait eu accès à une bonne partie de l’information, mais pas les francophones», a ajouté M. Carignan.

Au bureau du ministre du Patrimoine Steven Guilbeault, on fait valoir que Mme Yale et Mme Simard ont indiqué à plusieurs moments durant leur présentation qu’elles étaient disposées à traduire, à tour de rôle, ce que l’une et l’autre disaient dans la langue de Molière ou la langue de Shakespeare. Le sénateur Carignan dément toutefois cette version des faits.

«Ceci étant, nous reconnaissons que l’égalité du français et de l’anglais peuvent nous imposer des obligations qui vont au-delà des mesures qui ont été offertes ici et nous nous engageons à faire mieux la prochaine fois», a ajouté l'attachée de presse du ministre, Camille Gagné-Raynauld.

Le commissaire aux langues officielles n'avait pas confirmé à M. Carignan, mardi, s'il enquêterait sur sa plainte.