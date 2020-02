Marco Iadeluca revient chez les Carabins

Les Carabins ont officiellement présenté le quatrième entraîneur-chef de leur histoire, mardi, et les amateurs du programme de football de l’Université de Montréal (UdeM) retrouveront un visage familier sur les lignes de côté.

En effet, Marco Iadeluca effectue un retour dans l’organisation où il a notamment été le coordonnateur à l’attaque de 2011 à 2018. Il avait quitté le programme des Bleus en juillet 2018, lui qui avait accepté le poste de directeur des sports du Collège André-Grasset.

L’homme qui a plus de 25 ans d’expérience dans le football a été le bras droit de Danny Maciocia pendant plusieurs années et avait un rôle prédominant dans le recrutement. Ses efforts ont grandement contribué aux trois participations des Carabins à la Coupe Vanier et à trois sacres au niveau provincial.

«C’est un "feeling" incroyable de revenir chez les Carabins. C’est un peu comme revenir à la maison pour moi, a lancé Iadeluca dans un communiqué. Je suis privilégié de m’associer à un programme de sport et une équipe de football aussi réputés. L’Université de Montréal est un établissement de grand calibre pour le cheminement des étudiants-athlètes, avec une formation, des gens, un stade et des partisans hors-pair.»

«J’ai beaucoup appris en travaillant la majorité de ma carrière auprès de deux grands entraîneurs qui sont très différents, soit Danny [Maciocia] et mon frère Tony [Iadeluca]. C’est une opportunité exceptionnelle pour moi d’amener ce bagage chez les Carabins, tout en y ajoutant ma propre couleur et ma propre vision.»

Grands souliers à chausser

L’UdeM devait trouver un nouveau pilote après le départ de Maciocia pour les Alouettes de Montréal en janvier. L’homme de 52 ans a accepté le défi de devenir le directeur général de la formation de la Ligue canadienne de football.

Pour revenir à Iadeluca, ce dernier avait occupé les fonctions de coordonnateur à l’attaque du Rouge et Or de l’Université Laval avant de se joindre une première fois aux Carabins. Il a également vécu plusieurs expériences avec Équipe Québec et Équipe Canada sur la scène internationale.

«Pour plusieurs raisons, Marco est la personne qu’il nous fallait pour assurer la continuité et l’évolution de notre équipe de football, a mentionné Manon Simard, directrice du sport d’excellence à l’UdeM. Sa connaissance de notre organisation, son leadership et sa vaste expérience faisaient de lui un candidat de choix. Il a été de tous les projets lorsque notre équipe a connu ses plus grands succès et il a remporté la Coupe Vanier au sein de deux universités, un rare exploit. Nous sommes fiers qu’il prenne les commandes de l’équipe et confiants qu’il saura s’illustrer dans ce nouveau défi.»

«En plus de son expertise en football, Marco a une feuille de route diversifiée et l’éducation a toujours été au cœur de ses préoccupations, a continué Mme Simard. Son rôle de gestionnaire des sports au niveau collégial au cours des deux dernières années lui donne aussi une perspective unique pour guider les jeunes qui aspirent combiner le football et les études à l’université.»