Montréal en lumière: gastronomie, plongeon, cirque et Nuit blanche

MONTRÉAL – L'offre extérieure de la prochaine édition de Montréal en lumière sera un joyeux mélange de plaisirs gastronomiques et de rendez-vous culturels uniques. Les organisateurs et les nombreux participants du festival hivernal accueilleront le public dans différents pôles de la ville, du 20 février au 1er mars.

À table!

Le volet culinaire sera costaud cette année. Le Quartier Gourmand et le village gourmand rouvriront leurs portes afin de faire découvrir des produits du terroir, de mettre en valeur la bouffe des Îles-de-la-Madeleine ou encore de proposer une Nuit du chocolat chaud, tout ça dans le Quartier des spectacles.

De plus, un nouvel événement appelé La Chasse (22 février) promet une haute gastronomie conjuguée à une production à la fine pointe de la technologie au Cabaret du Casino de Montréal. Sans compter qu'une attention particulière sera accordée aux Fromages d'ici (20 au 22 février) et au Mondial des cidres (28 février au 1er mars), chaque fois au Complexe Desjardins.

Musique et prouesses

Entre les différentes occasions de manger, les festivaliers auront la chance d'assister aux concerts de Franklin Electric (21 février au MTelus) ainsi que de Shay Lia et Jon Vinyl (26 février à L'Astral).

Tous les jours, en fin d'après-midi ou en soirée, deux spectacles hors de l'ordinaire animeront le site extérieur. Voltigo RBC (Place des festivals) mettra en vedette la plongeuse canadienne Lysanne Richard et d'autres adeptes de cette discipline dans une piscine. Dynamo (scène Énergir) proposera de la haute voltige en mariant arts du cirque, trampoline et chorégraphie.

Nuit blanche... et verte

Le retour de la Nuit blanche aura lieu le 29 février. Près de 200 activités – dont plusieurs s'articuleront autour de l'écologie – se dérouleront dans les musées, théâtres, galeries, bars, boutiques et librairies.

Outre des créations qui prendront vie à la SAT, à La Guilde et au Centre Phi, il y aura des occasions de danser, notamment grâce à RapMommies et Daddy Cool – mieux connus comme étant DJ Kelly et l'humoriste Eddy King –, à minuit, sur le plancher de L'Astral.

À noter que le métro de Montréal sera ouvert toute la nuit.