Mort de Kobe Bryant: sa femme Vanessa exprime son chagrin dans un message bouleversant

Vanessa Bryant a publié un message bouleversant sur Instagram dans lequel elle explique comment elle vit depuis la mort de son mari Kobe et de leur fille Gianna.

La légende du basket et son aînée ont péri dans un accident d'hélicoptère le mois dernier et pour la mère de famille, qui a trois autres filles, il est encore difficile de se faire à cette nouvelle réalité. « J'ai du mal à mettre des mots sur mes sentiments. Mon cerveau refuse d'accepter que Kobe et Gigi sont morts tous les deux. Je n'arrive pas à accepter les deux en même temps. J'essaie d'accepter la mort du Kobe, mais mon corps refuse d'accepter que Gigi ne reviendra jamais. Ça me semble tellement injuste », a-t-elle posté en légende d'une vidéo où on peut voir Kobe Bryant coacher l'équipe de Gianna.

« Pourquoi devrais-je me réveiller chaque matin en me disant que ma fille n'a pas cette opportunité ? Je suis tellement en colère. Elle avait la vie devant elle. Et puis je réalise que je dois rester forte pour mes trois filles. Je suis en colère de ne plus être avec Kobe et Gigi mais reconnaissante d'être encore là avec Natalia, Bianka et Capri. Je sais que ce que je ressens est normal, ça fait partie du processus de deuil », a ajouté la femme de celui que ses fans surnomment Black Mamba.

L'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Gianna et Kobe Bryant a aussi provoqué la mort de sept autres personnes.