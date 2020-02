Saint-Valentin: Guide cadeaux mode et beauté pour elle et lui

La fête de l’amour approche à grands pas. Vous ne savez pas quoi offrir à l’être aimé? Pas de panique! Des bijoux aux soins cosmétiques, en passant par la lingerie, voici des cadeaux mode et beauté pour elle et lui que j'ai dénichés pour vous et qui sont accessibles à tous les budgets. Les célibataires y trouveront également leur compte. Joyeuse Saint-Valentin!

Les fragrances qui évoquent l’amour

Pour elle: À la recherche d’une fragrance qui se distingue des autres? La prestigieuse maison Armani Beauté a lancé, le mois dernier, la nouvelle bouteille Rose Milano de sa collection exclusive Armani Privé. Si votre douce moitié aime l’odeur de la rose, impossible de ne pas aimer les notes enveloppantes des pétales d’absolu de roses, exaltées par les notes terreuses et fumées du patchouli et de la mousse, tout en étant adoucies de sublimes notes fruitées. Le flacon minimaliste et le jus rose rappellent définitivement l’amour! (À partir de 165$ chez Holt Renfrew/Ogilvy et Sephora)

Pour lui: Les hommes qui exhalent une odeur aromatique, boisée et épicée attirent toujours l’attention! C’est pourquoi Gucci présente spécialement pour la Saint-Valentin l’édition spéciale Gucci Guilty Love Edition pour Hommes avec une combinaison de lavande, de géranium et de romarin, harmonisés à un bouquet de patchouli et du benjoin comme note de fond. C’est sexy à souhait! (À partir de 162$ chez Holt Renfrew, Sephora, La Baie d’Hudson et Pharmaprix)

Sous-vêtements coquins pour soirée romantique

Pour elle: Que ce soit pour vous ou pour l’être aimé, il n’y a rien de mieux que la lingerie pour se trouver belle! L’entreprise québécoise La Vie en Rose a donc lancé de nouvelles pièces exclusivement pour la Saint-Valentin: combiné en dentelle, guêpière, culottes tanga avec jarretelles, soutien-gorge push-up et plus encore. Divers modèles sont disponibles pour célébrer l’amour sous toutes ses formes! (À partir de 39,95$ dans les boutiques La Vie en Rose)

Pour lui: Les boxers de la marque David Archy proposent des sous-vêtements tendances tout en étant hyper confortables. Dites adieu à vos caleçons des dix dernières années et découvrez ce boxer respirant en bambou avec pochette double couche et mouche fonctionnelle et design intelligent sans Wedgies, qui évite les démangeaisons au milieu du sous-vêtement. Ce boxer assure un meilleur confort lors de la marche, la course, en position assise et allongée. Plusieurs couleurs sont également disponibles. (À partir de 34, 99$ sur Amazon.ca)

Bijou étincelant sans ruiner votre portefeuille

Pour elle: Offrir un bijou, le 14 février, ne rime pas nécessairement avec bague de diamant! Les femmes adorent aussi les colliers, les bracelets et les boucles d’oreilles. La bijouterie montréalaise Horace en sait quelque chose! En effet, on y trouve une grande sélection de bijoux avec même des chaînes de cheville, des barrettes et des bijoux pour le corps. Coup de cœur pour le collier délicat Dolio, plaqué or 18 carats, orné d'une perle d'eau douce de forme variée. (30$ sur https://horacejewelry.com)

Pour lui: Les bijoux pour hommes sont un cadeau très original! Juste à temps pour la fête de l’amour, la bijouterie Argent Tonic propose des bracelets, des bagues et des boutonnières, aux lignes organiques et sobres, qui allient argent et matériaux innovants, du cuir jusqu’au béton recyclé. Chaque bijou est fabriqué à la main par Aaron Maya, Teresa Gonzales et leur équipe, dans l’atelier de la région de Taxco, au Mexique, où le couple se rend chaque année. (À partir de 95$ en boutique ou en ligne à www.argenttonic.com)

Des soins qui caressent

Pour elle: À la période de la Saint-Valentin, c’est toujours la folie dans les boutiques Lush, qui nous préparent un éventail de produits spécialement pour une soirée de bien-être, seul ou avec chéri. On adore les bombes pour le bain, les pains moussants, les gels de douche et les exfoliants pour les lèvres. L’un des produits vedettes est sans aucun doute le savon pêche, sucré sans huile de palme. Les odeurs de pêche fraîche et de jus de pêche se marient aux huiles essentielles fruitées de pamplemousse, d’élémi et de davana. (À 6,95$ dans les boutiques Lush)

Pour lui: L’art de se faire la barbe est très tendance et les hommes ont adhéré aux différents soins proposés sur le marché. Pour lui faire découvrir une nouvelle gamme intéressante, Proraso offre le nouveau coffret Azur Lime: baume à barbe, qui hydrate et protège, l’huile à barbe, qui lisse et hydrate et le shampoing barbe parfumé au citron, qui nettoie et rafraîchit. Que votre homme soit un lumbersexuel à la pilosité dense ou un métrosexuel au rasage impeccable, ces soins à l’italienne sont ce qu’il lui faut! (À partir de 18$, disponible dans les pharmacies)