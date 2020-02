Shea Weber : de mauvaises nouvelles à venir?

Le retour au jeu du capitaine du Canadien de Montréal, Shea Weber, ne serait pas pour bientôt, selon diverses sources, ce qui risque de compromettre les chances de qualification de son équipe en séries éliminatoires.

D’après le réseau TSN, le pronostic relatif à la blessure au bas du corps du défenseur n’est pas favorable et il pourrait s’absenter pour une longue période. Déjà, l’entraîneur-chef Claude Julien a mentionné lundi que le numéro 6 ne voyagera pas avec ses coéquipiers qui visiteront les Bruins de Boston et les Penguins de Pittsburgh, mercredi et vendredi.

Weber est à l’écart après avoir été touché durant la rencontre du 4 février face aux Devils du New Jersey. Cette saison, il a récolté 13 buts et 21 mentions d’aide pour 34 points en 55 parties. Le Tricolore occupe le 11e rang de l’Association de l’Est avec 61 points.

Phillip Danault est du voyage

Atteint en plein visage par le tir d’un coéquipier lundi soir dans la défaite contre les Coyotes de l’Arizona, l’attaquant du Canadien Phillip Danault sera néanmoins en mesure d’accompagner l’équipe à Boston en vue du match de mercredi soir.

«Phillip va faire le voyage, il n'a aucune fracture. Il a des petits dommages à ses dents, mais il est en mesure de faire le voyage et de jouer», a indiqué l’entraîneur Claude Julien, mardi.

Photo Martin Chevalier

Danault a disputé les 58 matchs du Tricolore depuis le début de la saison. Il a récolté 40 points, dont 12 buts.