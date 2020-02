Un conseiller de Laval ciblé par l’UPAC invité à se retirer

Le malaise était palpable hier à l’hôtel de ville de Laval alors que des conseillers municipaux ont réclamé que leur collègue visé par une enquête de l’UPAC se retire temporairement de ses fonctions.

Notre Bureau d’enquête a révélé hier que l’ex-président du comité exécutif David De Cotis était sous le coup d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et de la police de Laval concernant des interventions qu’il a faites pour le développement d’un secteur où il possède des terrains, sans déclarer son intérêt.

M. De Cotis et deux autres conseillers, Paolo Galati et Isabella Tassoni, sont également ciblés par la Commission municipale du Québec (CMQ) pour avoir omis de déclarer des intérêts dans des terrains ou des entreprises à la Ville de Laval, ce qui contrevient à leur code d’éthique.

Notre reportage a créé une onde de choc à la mairie hier, plusieurs collègues des conseillers se disant stupéfaits par la nouvelle.

Le Parti Laval, dans l’opposition, réclame carrément le retrait temporaire de M. De Cotis.

« Je souhaiterais qu’il [M. De Cotis] se retire de ses fonctions municipales le temps de l’enquête. Pour l’intégrité du conseil municipal, si l’UPAC enquête sur toi, tu ne devrais pas venir gérer les affaires des citoyens de Laval, surtout avec l’historique qu’on a. On sort d’une époque de l’ancien maire [Gilles] Vaillancourt, de corruption. On veut redorer l’image et on retombe là-dedans », a commenté le chef Michel Trottier.

Rassurer les citoyens

« C’est sûr que ça cause un malaise. [Ces élus] auront à prendre une décision par rapport à leur position éthique de siéger au conseil municipal », a aussi commenté Éric Morasse, du Mouvement lavallois, le parti du maire Marc Demers.

Du côté du parti Action Laval, aucun des collègues des conseillers visés par des enquêtes n’a répondu à nos appels ou ne nous a rappelés.

Hier, le maire Demers a tenu à rassurer de nouveau ses citoyens sur l’intégrité de son administration via une publication sur les réseaux sociaux.

Manque d’éthique

« Dans un conseil municipal, il est fondamental que chacun s’engage à lutter contre les manquements à l’éthique. C’est pourquoi de nombreuses formations, présentations et consignes sont données aux élus, afin que tous maîtrisent leurs obligations. Je réitère que cette affaire me trouble au plus haut point », a-t-il notamment écrit.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a aussi été prudente dans ses déclarations pour ne pas nuire aux processus.

« Comme pour tout dossier où il y a enquête en cours, je ne commenterai pas. Ceci étant, puisque la situation pourrait soulever des questions d’éthique et de déontologie, la CMQ a ouvert une enquête. »

Tant David De Cotis que Tassoni et Paolo Galati plaident l’innocence dans cette affaire.