Un flic avoue avoir volé une sacoche

Un policier expérimenté de Longueuil a reconnu hier avoir volé un sac à main contenant plus de 8500 $ à une dame qui l’avait oublié au cinéma du Quartier DIX30.

Plus d’un an après son crime, l’agent Tuan Khanh Huynh est toujours incapable d’expliquer pourquoi il a posé un tel geste dans l’exercice de ses fonctions.

« C’est la grande question que je me pose. C’était comme s’il fallait que ça arrête, cette course, cette pression constante », a évoqué le policier de 16 ans d’expérience.

Le père de deux enfants référait à un contexte familial difficile en raison de son travail, de ses horaires variables, incompatibles avec ceux de sa femme, infirmière.

Selon la défense, Huynh vivait une grande détresse psychologique le 29 décembre 2018 lorsqu’il a répondu à un appel au 9-1-1 concernant un sac à main oublié au Cinéplex Odéon de Brossard.

La bourse de type sac à dos appartenant à Gaël Coulombe-le-Sieur contenait entre 8000 $ et 9000 $ en argent comptant.

Pour la propriétaire d’un petit restaurant, il s’agissait des recettes de tout le mois de décembre, qu’elle devait aller déposer à la banque. Le sac à main contenait aussi des cartes personnelles et d’affaires et une montre Dior évaluée à 1000 $.

Faux rapport

L’agent Huynh a pris possession de la bourse, et a ensuite produit un rapport de « Contrôle des pièces à conviction » dans lequel il affirmait avoir remis un « porte-document » à une dame qui n’était pas Mme Coulombe-le-Sieur.

Il a même imité la signature de cette citoyenne, dont il avait trouvé les informations personnelles dans une banque de données policières.

Or, tout cela était faux, et le policier de 40 ans a plutôt mis la sacoche volée dans son véhicule personnel après son quart de travail. Il a gardé l’argent et jeté le reste.

Lorsqu’elle s’est rendu compte de son oubli, la victime est retournée au cinéma.

En compagnie de deux autres patrouilleurs, elle a alors pu visionner les images des caméras de surveillance où on voit l’agent Huynh sortir avec le sac à main.

Policier confronté

La victime s’est rendue au poste de police le lendemain afin de récupérer ses biens. Elle a confronté personnellement l’accusé, qui niait avoir la sacoche en sa possession.

« Je lui ai dit que j’avais vu les caméras et que son collègue l’avait reconnu. Il est devenu blanc comme un drap. [...] Si tu fais ça devant une caméra, qu’est-ce que tu peux faire quand il n’y en a pas », a-t-elle dit à la juge Louise Provost, hier.

Invité à détailler davantage ses actions du 29 décembre 2018, le policier a produit un second rapport le lendemain. Dans le document dont Le Journal a obtenu copie, l’agent parle d’une somme de « plus ou moins 800 $ » en billets de 20 $, 50 $ et 100 $.

Il a même poussé l’audace jusqu’à donner une description physique de la dame à qui il disait avoir remis le sac à main, ajoutant qu’elle était « contente de le récupérer ».

Dans la mire des enquêtes internes, l’accusé a restitué la somme de 8675,10 $ aux autorités cinq semaines après son crime.

Le policier était de retour au palais de justice de Longueuil hier pour plaider coupable à des chefs de vol de plus de 5000 $ et de fabrication de faux documents.

Il en a profité pour s’excuser auprès de la victime, de ses collègues, du Service de police de l’agglomération de Longueuil et du public qu’il devait servir.

La Prison ?

La Couronne réclame entre six et 12 mois d’incarcération, tandis que la défense soutient qu’une absolution conditionnelle – absence de casier judiciaire – assortie de travaux communautaires et d’un remboursement de 4000 $ est une peine suffisante.

La juge Provost tranchera en mars.

Vu sa réponse à l’accusation, il sera automatiquement destitué.

Ce qu'ils ont dit

« Tu es supposé prêter serment pour servir et protéger les citoyens et tu les voles. »

– La victime Gaël Coulombe-le-Sieur

« Mon père m’a toujours dit : “Fais ce que tu veux [dans la vie], fais ce que tu aimes, mais fais-le bien”. Malheureusement, je n’ai pas bien fait mon travail. [...] De le perdre, c’est comme si on m’arrachait le cœur. »

– L’accusé Tuan Khanh Huynh

« Je vous demande de dénoncer ce crime avec fermeté pour que tous puissent avoir confiance envers les hommes et les femmes qui portent l’uniforme. »

– Gabriel Lapierre, avocat de la Couronne

« C’était un homme étouffé par ses obligations familiales et professionnelles, incapable de parler de sa souffrance et d’aller chercher de l’aide. »

– Félix Rémillard-Larose, avocat de la défense