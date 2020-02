Un joueur québécois a convaincu le Rocket

L’attaquant Yannick Veilleux a été suffisamment efficace aux yeux du Rocket de Laval, qui lui a accordé un contrat valide jusqu’à la fin de la saison, mardi.

Ayant accepté un essai professionnel le 19 décembre, l’ailier gauche de 26 ans a récolté quatre buts et cinq mentions d’aide en 14 rencontres, en plus de maintenir un différentiel de +1 et de totaliser 13 minutes de pénalité. Avant de se joindre au Rocket, l’athlète de 6 pi et 2 po et 205 lb avait amorcé la campagne avec les Wings de Kalamazoo, dans l’ECHL.

Veilleux a aussi porté l’uniforme des Rivermen de Peoria, des Wolves de Chicago et des IceCaps de St. John’s dans la Ligue américaine, inscrivant 80 points en 317 matchs.

Le choix de quatrième tour, le 102e au total, des Blues de St. Louis en 2011 a gagné la coupe Memorial avec les Cataractes de Shawinigan en 2011-2012.

Le Rocket visitera les Comets d’Utica, mercredi.