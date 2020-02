Yanni Gourde donne la victoire au Lightning

Dans un match enlevant impliquant deux des meilleures formations de la Ligue nationale de hockey, le Québécois Yanni Gourde a tranché le débat en prolongation et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Penguins de Pittsburgh 2 à 1.

Après de longs moments passés dans leur zone en surtemps, les joueurs de la formation floridienne ont finalement pu effectuer une montée dans le territoire adverse et ils n’ont pas raté cette chance. Brayden Point a refilé le disque à Gourde et ce dernier a déjoué le gardien Matt Murray d’un tir vif dans la partie supérieure du filet. Il s’agissait d’un premier filet en 35 parties pour le natif de Saint-Narcisse-de-Beaurivage.

Mikhail Sergachev et Evgeni Malkin ont été les autres buteurs dans cette rencontre. Ces deux réussites à saveur russe ont d’ailleurs été amassées avec l’avantage d’un homme.

Devant la cage des vainqueurs, Andrei Vasilevskiy a effectué 35 arrêts, lui qui disputait un 250e match dans le circuit Bettman. De son côté, Murray a repoussé 36 rondelles.

Cette victoire a cependant été coûteuse pour le Lightning, qui a perdu les services des attaquants Nikita Kucherov et Anthony Cirelli. Ceux-ci ont subi des blessures au bas du corps en deuxième période et ne sont pas revenus au jeu par la suite.

Le retour de Mantha ne suffit pas

À Buffalo, le retour au jeu du Québécois Anthony Mantha n’a pas permis aux Red Wings de venir à bout des Sabres, qui l’ont emporté 3 à 2.

Mantha, qui chaussait les patins lors d’un match pour la première fois depuis le 21 décembre, a tout de même obtenu deux mentions d’aide. L’ailier droit de 25 ans a repris là où il avait laissé en 2019, lui qui comptait 24 points en 29 rencontres avant de subir une perforation du poumon.

Ses efforts et ceux de Darren Helm, crédité des deux buts des siens, ont été vains face à des Sabres qui leur ont répliqué coup sur coup. Conor Sheary, Marcus Johansson et Sam Reinhart ont marqué pour les éventuels vainqueurs.

La rencontre a toutefois été ternie par un incident malheureux impliquant l’attaquant des Wings Brendan Perlini. Celui-ci a été atteint au visage par le patin du défenseur Henri Jokiharju en deuxième période. Sévèrement coupé au nez, le joueur n’est pas revenu sur la glace par la suite.

Les Coyotes frustrés par les Leafs

Après avoir battu le Canadien de Montréal la veille, les Coyotes de l’Arizona ont été stoppés au nord de la frontière par les Maple Leafs, qui l’ont emporté 3 à 2 en prolongation.

Jakob Chychrun avait trouvé le fond du filet en temps supplémentaire, mais les arbitres ont finalement annulé le filet du défenseur, ce qui a permis à Kasperi Kapanen de donner la victoire à l’équipe locale. Le Finlandais a intercepté une rondelle à sa ligne bleue avant de décamper à toute vitesse pour battre Adin Hill.

Zach Hyman a inscrit les deux autres buts de Toronto, aidé d’Alex Kerfoot chaque fois.

Les défenseurs des Panthers s’amusent

Au New Jersey, les arrières des Panthers de la Floride Mike Matheson et Mark Pysyk ont chacun amassé un but et deux mentions d’aide dans un gain de 5 à 3 des leurs sur les Devils.

Leur coéquipier à la ligne bleue Keith Yandle n’a pas été en reste, lui qui a fourni deux passes.

Les autres marqueurs des vainqueurs ont été Brett Connolly, Frank Vatrano et Noel Acciari. La réplique des perdants est venue des bâtons de Jack Hughes, Kevin Rooney et Kyle Palmieri.

Devant les filets, il s’agissait d’un duel de Québécois entre Samuel Montembeault et Louis Domingue. Le premier a réalisé 25 arrêts dans la victoire, alors que le second a fait face à 33 lancers dans la défaite.

Le ciel tombe sur la tête des Flyers

À New York, les Flyers de Philadelphie ont subi une défaite crève-cœur de 5 à 3 face aux Islanders.

Tirant de l’arrière pendant la grande majorité du match, les visiteurs ont réussi à créer l’égalité 3 à 3 avec moins de deux minutes à faire à la troisième période.

Le défenseur Ryan Pulock a cependant décidé que l’affrontement allait se terminer en temps réglementaire, lui qui a décoché un boulet de canon qui a déjoué le gardien Brian Elliott. Ce but a été inscrit moins d’une minute après la dernière réussite des Flyers.

Josh Bailey, Matt Martin, Jordan Eberle et Leo Komarov (filet désert) ont été les autres marqueurs des Insulaires.

Chez les Flyers, Travis Konecny, Robert Hagg et Sean Couturier ont glissé la rondelle derrière Semyon Varlamov.

Course aux séries

Ce fut une soirée de succès pour la majorité des adversaires du Tricolore dans la course aux séries. Les Panthers, les Islanders, les Maple Leafs et les Sabres ont tous connu le plaisir de la victoire, alors que seulement les Flyers ont perdu. Le CH est cependant toujours à huit points de la dernière place dans l’Association de l’Est.

À surveiller ce soir

Le Canadien souhaite reprendre la voie du succès, mais la tâche s’annonce difficile à Boston, contre les meneurs au classement de l’Est. Il s’agira du seul match à l’affiche dans l’association.

Le match à surveiller

Montréal c. Boston, 19 h 30