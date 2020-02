LESSARD (née MICHAUD)

Jeannine



À Montréal, le 8 février 2020 est décédée Mme Jeannine Michaud à l'âge de 90 ans, épouse de feu Lyvail Lessard.Elle laisse dans le deuil ses fils Serge (Denise) et Christian (Lisette), ses petits-enfants Yannick (Manon), Francis (Eve) et Mélissa, ses arrière-petits-enfants Megan, Layna, Nathan ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 16 février 2020 de 13h à 16h au complexe funéraire Urgel-Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.