DUPUY CORMIER, Yolande



À Laval, le dimanche 9 février 2020, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédée Yolande Dupuy. Elle rejoint son époux Gaëtan Cormier décédé en 1990 et sa fille Lise Cormier, décédée à 13 ans en 1961.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Pierre Fortin), Robert (Carolle Dupont) et Claude, ses petits-enfants, Audrey, Myriam et François, ses deux belles-soeurs, Gaétane Cormier et Margot Cormier, sa cousine Honorine Laporte Royal ainsi que de nombreux neveux et nièces.La défunte sera exposée au complexe funéraire :le dimanche 16 février 2020 de midi à 16 heures suivi d'une cérémonie commémorative. L'inhumation aura lieu au cimetière de Contrecoeur à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé.La famille souhaite également remercier le personnel de l'Hôpital Cité de la Santé pour la qualité des soins prodigués depuis plusieurs années.