CLERMONT (née CARRIÈRE)

Thérèse



À Montréal, le 31 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Thérèse Clermont (née Carrière).Elle laisse dans le deuil son époux M. Jean Clermont, ses filles Michèle (Richard), Andrée et Paule (Éric), ses soeurs Margot, Marie-Paule et Huguette, son frère Jacques (Réjeanne), ses quatre petits-enfants Guillaume (Stephanie), Valérie, Jeanne (Sasha) et Rémi, ses deux arrière-petites-filles Victoria et Jade.Elle laisse également dans le deuil, ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Clermont : Carmen, Suzanne, Charles (Térèse), Yolande, Lionel (Louise), Jeannine (Raymond), Pierre (Suzanne), de nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 18 février 2020 à 13h15 à la Chapelle de la Résurrection (4601 Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc, H3V 1E7). La messe commémorative sera célébrée à 14h15.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don " In Memoriam " à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR).