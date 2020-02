PIERRE, Jean-Guy



De Carignan, le 2 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Guy Pierre, époux de Mme Lise Deslippes.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Claudette (Jacques) et Diane, ses petits-enfants Mathieu (Maryse), Marie-Ève (Nicolas), Danny (Carolyne) et Pierre-Luc (Stéphanie), ses huit arrière-petits-enfants, ses frères feu Yvon (Lorraine), feu Marcel (feu Fernande), Normand (Francine) et Fernand (Danielle), sa belle-famille, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé aule samedi 22 février de 13h à 16h suivi d'une cérémonie dans la chapelle du complexe.En guise de sympathie la famille vous propose de faire parvenir des dons à la Fondation des Aveugles du Québec.