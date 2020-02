BOURBONNAIS, Roger



À Laval, le 9 février 2020, est décédé M. Roger Bourbonnais, époux de Mme Marielle Lavoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Maryse (Louis), Linda (Martin) et Patrick, son petit-fils Malcolm, sa soeur Huguette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 13 février 2020 de 14 h 30 à 17 h 00 et de 19 h 00 à 21 h 00 à la :Les funérailles auront lieu le vendredi le 14 février 2020 à 11 h 00 en l'église Saint-Élzéar (16 boul. Saint-Elzéar E, Laval, Qc, H7M 1C2).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec.