VILLENEUVE, Micheline



À Verdun, le 3 février 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Micheline Villeneuve.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian (Guylaine), Patrice (Brigitte), Isabelle (Stéphane) et Marjelaine, ses huit petits-enfants Maxime, Jonathan, Félicia, Marie-Pier, Simon, Hugo, Noémie et Lisa-Marie, son arrière petite-fille Sophia, son frère Robert (Diane), ses soeurs Ghislaine (feu Robert), Nicole (Pierre) et Denise, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 février 2020 de 13h à 15h30 suivi des funérailles à 15h30 au complexe :