HÉBERT (née BENOIT), Lucille



À Montréal, le vendredi 7 février 2020 est décédée, à l'âge de, Lucille Benoit, épouse de feu Lionel Hébert.Elle laisse dans le deuil ses quatre filles : Michèle (Michel), Lucie, Monique et Marie-Claude (Camille), ses huit petits-enfants, ses dix-sept arrière-petits-enfants dont un à venir, ses soeurs Madeleine et Claire, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mercredi 19 février 2020 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Florence et Charles-Albert Poissant pour leur soutient et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation Gracia seraient appréciés.