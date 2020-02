HÉBERT PERRIER, Louise



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée entourée des siens, madame Louise Perrier Hébert, épouse de feu Gérard Hébert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, Alain (Mariette Pilon) et France (Bruno Gilissen), ses petites-filles Geneviève Parent (Sébastien Roy et son fils Simon), Marie-Hélène P. Hébert (André Gauvin) et Évelyne P. Hébert (Marco Gagnon) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amies. Elle était la soeur de feu Adrienne et de feu Raymond Perrier.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990le samedi 15 février 2020 de 8 h 30 à 12 h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 12 h, en la chapelle du complexe funéraire suivie d'un léger goûter.Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.