L'HEUREUX, Claire

Le 30 janvier 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Claire L'Heureux, épouse de feu M. Paul Brodeur.Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie (Léopold Choquette) et feu Pauline, ses petits-enfants Eric Choquette (Isabelle Lacombe) et Judith Choquette, ses arrière-petits-enfants Maïka, Éloïse et Thomas. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Cécile et Yolande, son frère Jean-Paul (Rita), sa belle-soeur Agathe, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l'église Saint-Matthieu-de-Beloeil, (1010 chemin Richelieu, Beloeil, Qc, J3G 4R2), le samedi 15 février 2020 dès 13h, suivi des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.www.salondemers.com