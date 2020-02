VINCENT, Réjean



De Charlemagne, le 6 février 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Réjean Vincent, époux de feu madame Suzanne Lacroix.Il laisse dans le deuil ses trois enfants, Michel (Danielle), Nathalie (Stéphane), Sylvie, ses quatre petits-enfants, Charlotte, Philippe, Rose et Coralee. Il était le frère de Jeannine, feu Yvon, feu René et feu Lise. Il laisse également son amie de coeur Normande, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 février dès 9h au :384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY (Le Gardeur), Qc, J5Z 1S3Suiveront les funérailles dès 11h en l'église de St-Paul L'Ermite, située au 377, rue du Village, Repentigny, Qc, J5Z 1S6.