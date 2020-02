LIMOGES (DÉCARIE), Myrielle



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Myrielle à l'âge de 88 ans, épouse de feu Roland Limoges.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Normand (Jane), Jocelyne (André), Sylvie (Alain) et Chantal (Claude), ses onze petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon de la :le lundi 17 février 2020 de 15h30 à 19h00 suivi d'une liturgie de la Parole au salon.Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.