LABROSSE, Jean-Jacques



À son domicile de Rosemont, le 5 février, à l'âge de 90 ans, est décédé Jean-Jacques "Jacques" Labrosse, conjoint de Louise Saint-Martin.En plus de celle-ci, le regretteront sa belle-fille Sylvie Demers (Yvan Giguère), ses petit-fils Louis-Philippe et Maxime, son frère Pierre Labrosse, son beau-frère Pierre Saint-Martin (Sylvie Lauzon) et sa belle-soeur Janine Saint-Martin (Michel Druon).La famille tient à exprimer toute sa reconnaissance aux équipes des soins palliatifs du CLSC Rosemont et de la Société des soins palliatifs à domicile de Montréal qui, par leur professionnalisme, ont rendu possible un accompagnement de l'être cher jusqu'au terme de sa vie, dans un environnement familier et chaleureux.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, ni funérailles. Une rencontre hommage aura lieu ultérieurement.La dépouille du défunt a été confiée à la résidence :