9 villas en nature qui donnent le goût de partir au Costa Rica... et de rester là!

Le parfum de la forêt tropicale. Le bruit des vagues. L’envol des perroquets. Quand on voyage au Costa Rica, on est assuré de vivre une immersion en nature!

Surtout si on séjourne dans un lodge écologique, une villa au bord du Pacifique ou une cabane dans les arbres.

Voici de beaux hébergements très «immersifs» à louer à travers le pays pour vivre au rythme de la jungle. On les a trouvés sur Airbnb.

Ce dôme avec vue

À Tajo Alto, vous pouvez relaxer dans un dôme paisible au coeur de la jungle. Simple mais tout équipé (cuisinette, salle de bain extérieure, literie), cet hébergement est idéal pour les amateurs de glamping. Splendide vue sur le golfe de Puntarenas. Piscine sur le site.

1 chambre, 2 personnes

À partir de 118 $ par nuit (plus les frais)

Tous les détails ici

Cette cabane écolo dans les arbres

Attention, ceci est un VRAI logement dans les arbres. Il consiste en deux cabanes - une chambre et une cuisinette - perchées à 4,5 m du sol et reliées par une passerelle. Il y a aussi une salle de bain (à 3 m du sol), l’eau courante et l’électricité. Le tout, sur une ferme bio près de Montezuma, dans la province de Puntarenas.

1 chambre, 2 personnes

À partir de 79 $ par nuit (plus les frais)

Tous les détails ici

Cette autre cabane écolo dans les arbres

Cette maison perchée fait partie d’un petit complexe comprenant 5 cabanes et 12 piscines alimentées par des sources naturelles. Ces bassins sont accessibles 24h sur 24. Le site est recommandé par plusieurs familles avec enfants sur le site d’Airbnb. Il se trouve à Cooper, à 45 minutes de La Fortuna et du fameux volcan Arenal.

2 chambres, 4 personnes

À partir de 166 $ par nuit (plus les frais)

Tous les détails ici

Cette belle villa

Il est facile de s’imaginer sur la terrasse ombragée de cette villa de Playa Avellanas, une petite ville de surf dans la province de Guanacaste, près de Tamarindo. La maison se trouve tout près de la plage et le proprio est originaire de Montréal!

2 chambres, 6 personnes

À partir de 172 $ par nuit (plus les frais)

Tous les détails ici

Ce shack de plage

Vous avez toujours rêvé d’un «beach shack»? Cette cabane de Playa Hermosa, près de Santa Teresa et Mal Pais, pourrait vous intéresser. Le décor est «de base», la salle de bain est à l’extérieur, mais le prix est raisonnable et l’océan est à deux pas. Pura vida!

1 chambre, 2 personnes

À partir de 67 $ par nuit (plus les frais)

Tous les détails ici

Cette chic maison de plage

Besoin de confort et d’un certain luxe? Cette villa toute neuve de Playa Guiones, dans la péninsule de Nosara, pourrait vous charmer. Piscine privée, décor moderne, plages et commerces à proximité.

2 chambres, 7 personnes

À partir de 465 $ par nuit (plus les frais)

Tous les détails ici

Ce logement épuré

Las Villas Amoi sont deux villas côte à côte à Santa Teresa, dans la péninsule de Nicoya, à quelques minutes de marche de la plage Brunela. Louez-en une ou deux, selon la taille de votre groupe. Vous pourrez profiter de grandes aires ouvertes, d'une terrasse, d'un balcon et de votre propre piscine.

2 chambres, 6 personnes

À partir de 259 $par nuit (plus les frais)

Tous les détails ici

Cet appart avec piscine

Situé à une minute de la plage, à Santa Teresa, dans la péninsule de Nicoya, cet appartement au look moderne vient avec un service de ménage quotidien. Les voyageurs ont aussi accès à une piscine tranquille.

1 chambre, 3 personnes

À partir de 126 $ par nuit (plus les frais)

Tous les détails ici

Cette jolie hutte

Si vous voulez décrocher dès votre arrivée au Costa Rica, pensez à cette maisonnette rustique mais tout équipée située à une trentaine de minutes de l’aéroport de San José, à Atenas. Elle est entourée de jardins et la salle de bain de roches volcaniques est pour le moins... originale.

1 chambre, 2 personnes

À partir de 166 $ par nuit (plus les frais)

Tous les détails ici

Pas les moyens d’aller au Costa Rica cet hiver? Voici notre liste ultime de mini-hébergements à louer au Québec!