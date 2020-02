PARADIS, Jean



Jean nous a quittés le 6 février dernier, à l'âge de 89 ans.Né à Piopolis de feu Arthur Paradis et feu Maria Grondin, il a habité Ste-Gertrude, Miami, Sherbrooke et Chambly. Diplômé de l'Université de la Grange, il incarnait la sagesse et un humanisme hors du commun dans ses rapports avec le monde.Il laisse dans le deuil son épouse et compagne inséparable depuis plus de 60 ans, Lorenza Senécal, ses fils et belles-filles Francis (Manon Letellier) et Daniel (Chantal Faucher), ses petites-filles Gaëlle, Claire, Maïté, Rose et Julia, ses frères et soeurs et plusieurs autres parents et amis.La famille est reconnaissante à Johanne Séguin pour son aide inestimable. Merci aussi à Georgine, Robert et à tous ceux qui lui ont témoigné leur affection et leur soutien ces dernières années.La famille recevra les condoléances au:le lundi 17 février 2020 de 13h à 16h et de 18h à 19h30. Un hommage suivra dans la salle commémorative du complexe.Un don fait à la Société Alzheimer Haut-Richelieu serait apprécié. Les formulaires seront disponibles au complexe. www.sahr.ca/faire-un-don/