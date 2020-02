LEBLANC, Marc



De Greenfield Park, le 6 février 2020, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Marc Leblanc, fils de Denis Leblanc et de feu madame Valérie Watson.Il laisse dans le deuil son frère Christian, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis." A special thanks to Shelly Mergaert for taking good care of Marc. "Les funérailles auront lieu ultérieurement.