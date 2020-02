LAJOIE, Pierre



Le 6 février, à l'âge de 80 ans est décédé Pierre Lajoie, époux de Jocelyne Roy Lajoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Johanne), Claude et Josée, ses petits-enfants Christian, Carl, Ariane, Guillaume et Audrey-Anne, ses frères Yvon, Gaetan, Michel, André et François et leur conjointe, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 février 2020 de 11h à 17h30 à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même dès 17h30 en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la SLA.