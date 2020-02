LEMAY, Gaëtan



À Rivière-Beaudette, le 3 février 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gaëtan Lemay, résidant à Rivière-Beaudette.Il laisse dans le deuil sa conjointe Solange Auger, ses enfants Christian (Marie-France Courty) et Jean-François (Marie-Ève Raymond), ses petits-enfants Maxime, Marc-Antoine, Melina, Miguël, Jahnie-Lou et Ellie-Anna, ses soeurs Normande et Clémence, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 février de 11h30 à 15h au100, 338 ROUTECOTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comInhumation à une date ultérieure.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, 90, rue Como Gardens, Hudson, QC, J0P 1H0, ou à la Fondation québécoise du cancer 2075, rue de Champlain, Montréal, QC, H2L 2T1, seraient appréciés.