PELLERIN, Raymond



À Montréal, le 6 février 2020, à son domicile, entouré des siens, est décédé Raymond Pellerin, époux de Suzanne Paquin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Christine (Stéphane Fillion) et son petit-fils Marc-Olivier, dit Mao (Nour Zadah). Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs Huguette, Monique et Francine, son frère Gilbert (Lise Malépart), son beau-frère Robert Paquin (Claudette Clermont), sa belle-soeur Ginette Paquin (Jean-Paul Benoît), ainsi que ses neveux et nièces et de nombreux amis (spécialement Jean-Sébastien Labelle).La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est,le vendredi 14 février de 14 h à 17 h, de 19 h à 22 h, et le samedi 15 février dès 9 h.Les funérailles auront lieu en l'église St-Donat, 6805 rue de Marseille, le samedi 15 février à 11 h.La famille remercie l'équipe du docteur Fred Saad et l'équipe de soins palliatifs du CLSC Des Faubourgs.La famille apprécierait un don à la Fondation Procure (procure.ca).