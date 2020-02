BÉDARD, Pierre



De St-Constant, le 8 février 2020, est décédé M. Pierre Bédard, à l'âge de 79 ans, époux de Mme Réjane Dumoulin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants; Ghislaine (Sylvain), Christine (Herb), Luc (Chantal) et Claude (Monica), ses petits-enfants Raphaëlle, Geneviève, Pier-Luc, William, Sébastien, Ariane, Vicky, Francis et Jason, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs; Louise (Norman), Françoise (Donald) et son frère René (Helene), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Prédécédé par ses frères feu Jean-Paul (feu Lorraine), feu André (Theresa), feu Jean-Guy (Winnie), feu Robert (Dianne), ses soeurs feu Denise (feu William) et feu Claudette (feu Bernard).Il a été confié au salon funéraireST-CONSTANT, QCTél : 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 21 février de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 ainsi que le samedi, 22 février 2020, de 9h00 à 11h00. Les funérailles suivront en l'église de St-Constant à 11h00.