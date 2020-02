CAMPEAU, Valérie



À Montréal, le 8 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Valérie Campeau.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Lucien (Réjeanne), Claudette, Gérard (Lise), Diane, Marguerite, Suzanne (Sylvain), son beau-frère Gérald, sa belle-soeur Claire, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 février 2020 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une dernière prière au salon du complexe.