LEDUC, André



Comme il le souhaitait tant, nous a quittés chez lui dans sa maison, sur ses terres, paisiblement et souverain, André Leduc, fils de feu Léandre Leduc et feu Cécile Laberge, tendre époux de Sylvie Denault.Il laisse dans la peine de son départ, ses enfants, Simon (Meggie) et Marie-Andrée (Dany), ses trois petits-enfants adorés Sarah-Maude, Nicolas et Amélia. Il laisse aussi dans le deuil, Claire Girouard, épouse en 1ères noces et mère de ses enfants, sa soeur feu Gisèle, ses frères Maurice (Micheline), Jacques (Maryse) et Yves (Denise) ainsi que tous ses neveux et nièces, famille, voisins et amis.André s'est envolé pour rejoindre Gisèle sa soeur chérie, tous les siens et ses précieux chevaux disparus dans le feu du 22 novembre dernier à qui ils manquaient terriblement.Les funérailles auront lieu le samedi 15 février 2020 à 13 h en l'église St-Clément de Beauharnois.Avant les funérailles, sa famille accueillera parents et amis de 9h30 à 12h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Il reposera ultérieurement au cimetière de Beauharnois.