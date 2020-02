Celebrity Apprentice: Trump le vainqueur?

Le discours sur l’état de l’Union est d’abord une obligation constitutionnelle. Si rien n’oblige le président à se présenter devant les membres des deux chambres du Congrès chaque année, la tradition est maintenant respectée.

Si les journalistes et les médias s’intéressent à cette allocution depuis le début de l’histoire américaine, l'évolution des médias aux 20e et 21e siècles permet désormais à toute la population de voir et d'entendre le président.

ÉCOUTEZ Luc Laliberté à l'émission Politiquement incorrect à QUB radio:

Le discours a donc évolué pour devenir un spectacle télévisuel où chaque acteur connaît son rôle et respecte un scénario qui ne surprend généralement pas. Le président Trump sait jouer avec les médias et son expérience en téléréalité le sert plutôt bien. Hier, on nous a réservé un spectacle digne de Celebrity Apprentice.

Avant de poursuivre, je précise tout de suite que je déplore tout le cirque entourant la période actuelle. On ne peut assurément pas reprocher au président d’être responsable du développement de la politique-spectacle. Il y a déjà bien longtemps que l’image surpasse le contenu. Au diable les idées, l’éthique et la morale.

Si comme professeur et comme père je m’inquiète des valeurs qui sont véhiculées, je ne suis pas naïf et je sais bien que la politique est un sport brutal où tous les coups sont bien souvent permis. Pour imposer son programme et espérer du changement, il faut d’abord gagner.

Hier, autant Donald Trump que Nancy Pelosi ont clairement démontré qu’on a relégué aux oubliettes le célèbre cri du cœur de Michelle Obama: «When they go loe, we go high.» Je pourrais traduire par: «Quand ils s’enfoncent, on s’élève.» Un refus systématique de se vautrer dans la boue nauséabonde de l’opposition. Si la politique est un sport de combat, depuis hier nous avons droit à un combat extrême auquel nous avons oublié de convier l’arbitre.

Déjà, le discours d’hier n’était pas banal, puisque c’est un président accusé dans le cadre de la procédure de destitution qui se présentait devant les démocrates qui l’ont accusé. Ce n’est qu’aujourd’hui que le président sera débarrassé officiellement de ce boulet. Dans ce contexte tendu, le président n’a fait aucun effort pour être rassembleur. Nous avons rarement eu droit à une allocution qui ne s’adressait qu’aux seuls partisans du président. Comme si l’autre moitié du pays n’existait pas.

Encouragé par une économie stable et un sondage Gallup lui présentant son meilleur taux d’approbation depuis trois ans, Donald Trump a une fois de plus exagéré la portée de ses réalisations. Il s’est ensuite transformé en émule d’Oprah Winfrey, offrant de très nombreux cadeaux aux invités qui accompagnaient la First Lady au balcon.

Dans un geste sans précédent, il a annoncé à une jeune étudiante noire (le symbole était fort) qu’on lui décernait une bourse. Peu de temps après, il faisait apparaître aux côtés de son épouse et de ses enfants un soldat déployé, dont le retour était prévu pour plus tard.

Il a réservé sa surprise la plus controversée à l’animateur de radio Rush Limbaugh. Ce dernier avait révélé peu de temps avant être atteint d’un cancer des poumons à un stade avancé. Non seulement le président avait invité un animateur à qui on a reproché des propos racistes et misogynes, mais il l'a décoré séance tenante de la prestigieuse Medal of Freedom, plus haute distinction offerte à un civil.

Il n’y a cependant pas eu qu’une décoration controversée ou un bris avec le protocole, Donald Trump a également souligné d'une manière digne la présence d’un soldat noir centenaire, un membre des célèbres Tuskegee Airmen. La forte majorité de Noirs qui s’opposent au président ne pouvait assurément pas s’opposer à cette reconnaissance.

Le président connaît un très bon début de semaine et s’est assuré de livrer un spectacle relevé. Qu’on partage ou non son programme ou ses vues, il faut reconnaître l’efficacité de l’opération. Pourra-t-on vraiment le vaincre à son jeu si on s’y risque? La tentation doit être forte pour les démocrates, mais c’est exactement ce que Trump souhaitait: amener l’opposition sur son terrain.

Nancy Pelosi ne voulait pas être en reste, hier. Elle s’est réservé le «punch» de la fin. Bien consciente de la présence des caméras de télévision, elle s’est assurée de déchirer sa copie du discours quatre fois plutôt qu’une. Interrogée sur son geste, elle a répondu qu’il était préférable à l’option à laquelle elle pensait. Le geste était-il élégant? Assurément pas. Elle ne s’est pas élevée hier, elle a confirmé qu’elle répondrait à chaque coup et qu’elle sait jouer, elle aussi.

Nous en sommes donc là aujourd’hui. Plus que jamais la politique est une téléréalité, dont le président est la vedette. Fort d’un excellent début de semaine, Donald Trump est gonflé à bloc et prêt à en découdre. Perdants de la procédure de destitution et ridiculisés pour la débâcle de l’Iowa, les démocrates ne savent pas encore à qui reviendra la tâche d’affronter le candidat républicain.

Il reste beaucoup de temps avant le vote de novembre et trois jours ne font pas une campagne, mais si on limite un exercice démocratique sérieux à une variante de Celebrity Apprentice, il ne faut pas se surprendre que Donald Trump prenne les devants.