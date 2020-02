Cocktail de retrouvailles du Collège Jean-de-Brébeuf

L’Association des anciens et anciennes du Collège Jean-de-Brébeuf a tenu son traditionnel cocktail biennal alors qu’on a profité de l’occasion pour célébrer plus particulièrement certaines promotions : 1969, 1970, 1979, 1980, 1989, 1990, 1999, 2000, 2009 et 2010.

Photo Mario Beauregard

L’ancien du Collège Jean-de-Brébeuf, qui a obtenu son DEC en 1979, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de Pascale Bourbeau, Chantal Lemieux, directrice de l’ACJB, Jasmine Adhami, présidente de l’ACJB, et Luc Thifault, directeur général du Collège Jean-de-Brébeuf.

Photo Mario Beauregard

Yasmine Teofilo, de la première cohorte de filles en 2013, est entourée de deux anciens de la promotion 1979, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et Alain Voizard, docteur en philosophie à l’UQAM, et de Luc Thifault, DG du Collège Jean-de-Brébeuf.

Photo Mario Beauregard

Samuel Letellier-Duchesne est en compagnie d’Ovila Duquette, Marie Grimard, Laurent Dionne-Legendre, Antoine Ruest et Mathieu Claveau.

Photo Mario Beauregard

L’ACJB verse annuellement plus de 10 000 $ en bourses et subventions. Chantal Lemieux, directrice de l’ACJB, est entourée des membres du Fonds de développement du collège, Clemens Mayr, Chantal Montreuil et Alain Miquelon, président du CA.

Photo Mario Beauregard

Le cocktail dînatoire a eu lieu à l’Ancienne Chapelle du Collège. Sur la photo, on aperçoit les préposés au service Sung Kyun Ahn, Jeremy Casavant et Émile Leblanc.

Photo Mario Beauregard

Marie-Claude Tellier est entourée d’André Barrette, Pierre V. LaTraverse, qui portait fièrement la cravate du collège, Paul Béland, Pierre Cardin, Marc-André Blanchard, Alain Brière et Jean-Marc Mimar.