LARENTE, Marc



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Marc Larente, décédé le 9 février 2020 à Lachine, à l'âge de 84 ans.Outre sa tendre épouse Cécile Larente, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Claudine Desmarais), Francine (feu Robert Lépine) et François (Marie Castonguay); ses petits-enfants Maude, Julie, Patrick, Tristan et Audrey; ses deux arrière-petits-enfants Zoey et Kate; ses frères Normand et Jean-Charles (Nicole) et sa soeur Lucie (feu Bernard) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église des Saints-Anges Gardiens 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine, QC, H8S 2M8, (514) 637-8345, le samedi 15 février à partir de 9h. Les funérailles auront lieu le même jour à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.