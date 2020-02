MÉRETTE, Cécile



À Mascouche, le 31 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Cécile Mérette, épouse de feu M. Marcel Durand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martine, Manon (François), Michel (Sophie) et Mario, ses petits-enfants Caroline, Lyanne, Patrice, Évelyne, Dominique, Marie-Jeanne, Xavier et Amélie, ses arrière-petits-enfants Tristan et Léo, sa soeur Denise (Robert), neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h au salon.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don au département d'oncologie de l'hôpital Pierre-Le Gardeur.