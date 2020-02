Du soutien inattendu

2018 fut une année pénible. J’ai vécu quatre décès significatifs. Un de mes fils a saboté la fin de son secondaire. Un autre est entré avec difficulté sur le marché du travail. J’ai vécu une grosse chicane avec ma belle-mère, des troubles financiers, des problèmes de santé, des difficultés dans mon couple, le bris d’une amitié qui durait depuis 24 ans, etc! Ce fut très éprouvant pour ma santé mentale.

Perdue et impuissante, j’en suis venue, l’espace de quelques semaines, à penser que si je n’étais plus là, tout se règlerait. Je tirais une certaine force dans cette solution, certes inadéquate, mais permanente. J’avais beau crier à tout le monde autour de moi à quel point je souffrais, rien ne changeait, et ce, même avec un suivi psychologique et médical.

C’est dans cet état qu’en novembre 2018, à quelques jours de la date choisie pour exécuter mon plan final, que je me suis présentée à un rendez-vous chez mon dentiste. Et c’est sur la chaise d’examen que je me suis effondrée en larmes, incapable de poursuivre. Elles ont coulé pendant près d’une heure alors que Doris l’hygiéniste et Tammy la dentiste, se concentraient pour m’écouter et me soutenir. Je traîne d’ailleurs encore dans mon portefeuille le numéro de téléphone de Doris qui m’avait fait promettre de l’appeler avant de commettre l’irréparable.

Une situation particulière avec ma mâchoire m’amenant à voir ma dentiste plus souvent qu’à l’accoutumée, cette dernière s’en est servie pour s’assurer de me revoir régulièrement pendant les 6 à 8 semaines suivantes. Et même après un éclat de colère injustifié de ma part contre une réceptionniste, le personnel de la clinique n’a cessé de me traiter avec respect et empathie. Marie-Claude la coordonnatrice des soins m’appelait régulièrement pour apaiser mes souffrances, et les deux hygiénistes Doris et Nancy, ne rataient pas une occasion de me demander comment j’allais pour me permettre de verbaliser mes émotions, m’expliquant aussi l’impact que mon départ aurait sur mes enfants et mon entourage.

Tout ce beau monde s’est acharné à m’expliquer l’importance que j’avais en tant qu’être humain. Elles n’ont jamais lâché. Elles m’ont même écrit, pour Noël 2018, un mot que je garde précieusement. « Toi et ton équipe Tammy, vous avez fait beaucoup plus que ce que je peux exprimer dans cette missive. Et aujourd’hui, un an plus tard, je considère que vous m’avez sauvé la vie, et je tenais à vous en remercier. »

Karine

Votre lettre marque adéquatement la clôture de la semaine nationale de prévention du suicide 2020. Elle met en lumière l’importance pour tout un chacun d’être vigilent à détecter l’expression d’une souffrance humaine, et pour les personnes en crise, elle dévoile l’importance d’exprimer leur souffrance par des mots pour alerter l’entourage.