OLIGNY-NORMANDIN

Marie-Marthe



À St-Lambert, le 9 février 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Marie-Marthe Oligny, épouse de feu Henri Normandin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise-Marie (Denis), Monique, Henri-Paul (Carole), Jérôme (Maryelle) et Louis-Philippe (Daniela), ses petits-enfants Alexandra, Marie-Pascale (Maxime), Antoine (Stéphanie), Gabriel (Catherine), Anne-Sophie, Aurélie, Sarah et Alexiane, ses arrière-petits-enfants Oskar, Axel, Magnus et Marguerite, son frère Yves Oligny, ses neveux ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, une célébration aura lieu dans l'intimité, à une date ultérieure.505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.com