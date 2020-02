Explosion de 30% de la rémunération des patrons d’Agropur

L’année difficile marquée par le départ de son PDG Robert Coallier et la baisse de son excédent net de 40%, de67,7 millions $ à40,2 millions $, n’a pas empêché Agropur de faire exploser la rémunération de ses patrons de près de 30%, de 12,9 millions $, en 2018, à plus de16,6 millions $ en 2019.

« Sans minimiser l’importance des facteurs externes, tels les impacts des accords internationaux et un marché canadien très concurrentiel, il importe de poser un regard lucide sur notre propre gestion interne », peut-on lire dans le message du nouveau PDG d'Agropur Émile Cordeau dans le rapport annuel présenté aux membres mercredi à Montréal.

Même si les ventes d’Agropur ont bondi de près de 10% l’an dernier, passant de 7,3 milliards $, comparativement à 6,7 milliards $ en 2018, les ristournes pris le chemin inverse en fondant de moitié de 65,2 millions $, en 2018, pour s'établir à 30 millions $ l’an dernier, a dévoilé la coopérative mercredi.

Année difficile

L’année 2019 n'a pas été de tout repos pour le transformateur laitier québécois.

En novembre dernier, Le Journal a révélé l'existence d'une crise du leadership au sein de l’organisation sous le règne de Robert Coallier, un ancien de Molson et de Dollarama.

Sous le couvert de l’anonymat, d’ex-dirigeants et membres d’Agropur n’ont pas été tendre envers l'ancien numéro 1 du transformateur laitier en l'accusant d’avoir «mal géré et compris» la coopérative.

À peine 24 heures plus tard, Agropur licenciait plus de 125 cadres, dont plus d'une cinquantaine à son siège social de Longueuil.

Rappelons qu'entre 2012 et 2018, les 15 administrateurs et 12 membres de la direction d’Agropur ont reçu plus de 109 millions $ en salaires, primes et avantages.

- D’autres détails suivront.