Rondeau, Claude



Le 8 février 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé Claude Rondeau, époux de Sylvianne Rondeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Michel (Sophie Rivest), sa fille Isabelle, ses petits-enfants Tommy, Daphné, Charlie, Jacob ainsi que Jonathan, ses frères et sa soeur: Jean-Pierre, Normand et Francine, plusieurs parents et amis.Claude est la troisième génération de remorqueur chez les Rondeau. Il a d'ailleurs transmis sa passion à son fils Michel et son petit-fils Tommy. C'est le pilier de notre famille et il a su nous unir d'une façon indescriptible. Il est maître dans la façon de partager la joie et le bonheur. Son départ laisse un énorme vide et il sera à jamais une LÉGENDE.La famille recevra vos condoléances le vendredi 14 février de 10h à 17h et de 18h à 21h ainsi que le samedi 15 février de 9h à 11h auLANORAIE450-887-2366www.guilbault.infoLes funérailles seront célébrées le samedi 15 février à 11h en l'église de Lanoraie. L'inhumation suivra ensuite au cimetière de Lanoraie.